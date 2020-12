Times: Τέσσερα τα θύματα από την έκρηξη στο Μπρίστολ

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης νερού κοντά στο Μπρίστολ της Αγγλίας την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε, σύμφωνα με όσα γράφουν οι Times.

«Τέσσερις νεκροί και ένας τραυματίας στην έκρηξη στο Έιβονμαουθ», έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος του Μέσου, Γουίλ Χάμφρις. «Εργάτες βρίσκονταν στην κορυφή μιας δεξαμενής με χημικά σε μια μονάδα της εταιρείας ύδατος Wessex Water, όταν εξερράγη», συμπλήρωσε.

EXCL: Four workers killed and one injured when a water treatment chemical tank they were working on exploded.

Force of explosion caused one body to be found 150 metres from the blast.https://t.co/8RFKPzUwFw

