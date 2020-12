Οι τραγικές εικόνες εγκατάλειψης δύο μικρών παιδιών που είχε κλειδώσει στο σπίτι η μητέρα τους

Γυμνά βρήκε η αστυνομία δύο μικρά παιδιά σε ένα σπίτι στο Οχάιο των ΗΠΑ, με τις συνθήκες του εγκλεισμού τους να χαρακτηρίζονται στην αστυνομική έκθεση ως «αξιοθρήνητες».

Η μητέρα αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για το κλείδωμα των παιδιών μέσα στο διαμέρισμα, όπου παρέμεναν χωρίς φαγητό και νερό.

Η αστυνομία της κομητείας έδωσε στη δημοσιότητα υλικό από την έφοδο, όταν οι αστυνομικοί σκαρφάλωσαν από τη σκάλα που έστησε η πυροσβεστική υπηρεσία για να μπουν στο σπίτι. Εκεί βρήκαν τα δύο αγόρια, ηλικίας 2 και 3 ετών.

DISTURBING STORY: Two children were found naked, hanging out from a second-story window of a Toronto apartment where they were trapped inside. Police shared these images with @WTOV9 of what they call "deplorable" conditions. At 5 & 6, hear why the mother did this & where she was. pic.twitter.com/XQp6n9UAmi

— Gage Goulding (@GageGoulding) November 27, 2020