Αβρίλ Χέινς, η πρώτη γυναίκα επικεφαλής των Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ

Την Αβρίλ Χέινς επέλεξε ο νέος Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για να ηγηθεί των αμερικανικών υπηρεσιών κατασκοπείας.

Η ίδια έχει υπηρετήσει στη δεύτερη πιο σημαντική θέση ηγεσίας της CIA, ενώ θα επιβλέπει την κοινότητα των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών των ΗΠΑ, που ταλανίζεται από χαμηλό ηθικό, αλλά και είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες ότι η δουλειά της χρησιμοποιήθηκε για πολιτικές επιθέσεις.

Η Χέινς, είναι δικηγόρος από τη Νέα Υόρκη, είναι εκπαιδευμένη στις πολεμικές τέχνες αυτοάμυνας (τζούντο), έχει άδεια ιδιώτη πιλότου, ενώ κάποτε προσπάθησε ανεπιτυχώς να πετάξει πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό με ένα μικρό αεροσκάφος.

Eίναι η πρώτη γυναίκα που επιλέγεται για τη θέση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ, θέση που δημιουργήθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με στόχο το συντονισμό της δράσης 17 υπηρεσιών πληροφοριών που διαθέτουν οι ΗΠΑ, όπως εξηγεί το ΑΜΠΕ.

