Το μπάνιο ζευγαριού με τον 7 μηνών γιο τους κατέληξε σε τραγωδία – Θάφτηκαν ζωντανοί σε παραλία

Ένα ζευγάρι θάφτηκε ζωντανό κάτω από βράχους σε παραλία της Βραζιλίας,

Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το μωρό από τα χέρια της μητέρας του, έχασε ωστόσο κι αυτό τη ζωή του λίγο αργότερα.

Σε αδιανόητη τραγωδία εξελίχθηκε το ταξίδι αναψυχής της νεαρής οικογένειας, όταν είπαν να πάνε για ένα μπάνιο σε μια όμορφη παραλία.

Married couple and their baby son are buried alive when cliff collapses on top of them at Brazilian beach https://t.co/p3HNkNbMmm

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 19, 2020