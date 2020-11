Εκλογές ΗΠΑ 2020: Η Sarah McBride είναι η πρώτη διεμφυλική γερουσιαστής

Η Sarah McBride κατάφερε να γράψει ιστορία στις αμερικανικές εκλογές ως η πρώτη διεμφυλική γερουσιαστής που εκλέγεται στη γενέτειρα του Τζο Μπάιντεν, το Ντέλαγουερ.

«Είμαστε τόσο περήφανοι γι' αυτή την ιστορική νίκη» έγραψε στο Twitter η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Human Rights Campaign.

«Σε όποιον ανησυχεί πως η αλήθεια τους και τα όνειρά τους είναι έννοιες ασυμβίβαστες, να γνωρίζετε πως η αλλαγή είναι πιθανή. Να γνωρίζετε πως η φωνής σας έχει αξία. Να ξέρετε πως μπορείτε να το κάνετε» έγραψε η γερουσιαστής των Δημοκρατικών λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες.

“It is my fervent hope that tonight a young person in Delaware [...] or anywhere in this country can go to sleep tonight […] with a powerful but simple message: that our democracy is big enough for them too.” - @SarahEMcBride #ElectionNight #UnityWins (📹: @cmclymer ) pic.twitter.com/1zMbGSYHeq

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Sarah McBride διακρίνεται στην πολιτική σκηνή καθώς το 2012 εργάστηκε στο πλευρό του Μπαράκ Ομπάμα ως το πρώτο διεμφυλικό άτομο που δούλεψε στον Λευκό Οίκο, όπως ανέφεραν οι New York Times.

Επίσης το 2016 έδωσε ομιλία στο Συνέδριο των Δημοκρατικών, κάτι που δεν είχε γίνει ξανά από μία διεμφυλική.

Η 30χρονη συνδέεται και με τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν καθώς ήταν συνεργάτης του γιου του Beau Biden, όταν εκείνος δούλευε ως εισαγγελέας στο Ντέλαγουερ.

«Σάρα, ήθελα να ξέρεις πως είμαι πολύ περήφανος για σένα. Σε αγαπώ και είσαι πάντα μέρος της οικογένειας Μπάιντεν» της είχε μπει ο Τζο Μπάιντεν όταν είχε μιλήσει ανοιχτά για τις σεξουαλικές της προτιμήσεις.

I just had the privilege of voting for myself in the general election.

To anyone who worries that their truth and their dreams are mutually exclusive, know that change is possible. Know that your voice matters. Know that you can do this, too. 💗 pic.twitter.com/2B4ZMpPony

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 3, 2020