Πρώτο μήνυμα Μπάιντεν: Είμαστε σε τροχιά νίκης, αισιοδοξώ για το αποτέλεσμα, μείνετε πιστοί

Εν μέσω κορναρισμάτων και επευφημιών, στην πρώτη δήλωσή του από το Ντελαγουέαρ, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας στους ψηφοφόρους του, ευχαριστώντας τους για την υπομονή τους και τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία.

«Το ξέραμε πως θα τραβούσε πολύ, νιώθουμε καλά για το πού βρισκόμαστε, πιστεύουμε πως είμαστε σε τροχιά νίκης» είπε ο Μπάιντεν, ο οποίος ανέβηκε στο βάθρο με τη σύζυγό του Τζιλ.

«Το ξέραμε λόγω των επιστολικών ψήφων πως θα έπαιρνε ώρες αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, δεν θα ξέρουμε το αποτέλεσμα μέχρι να μετρηθεί κάθε ψήφος, κάθε ψηφοδέλτιο» συνέχισε.

«Έχουμε αυτοπεποίθηση για την Αριζόνα, μόλις κερδίσαμε τη Μινεσότα, παραμένουμε στο παιχνίδι στην Τζόρτζια, κάτι που δεν περιμέναμε, έχουμε αυτοπεποίθηση για το Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν»πρόσθεσε, ενώ εκτίμησε πως θα περάσει στους Δημοκρατικούς και η πολιτεία - κλειδί της Πενσιλβάνια, επαναλαμβάνοντας πως θα πάρει ώρες να μετρηθούν όλες οι ψήφοι.

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020