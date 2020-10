Κορίτσι 11 χρονών, θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από 43χρονο, πέθανε στη γέννα

Μια τραγική ιστορία μάς έρχεται από τη Βραζιλία, με ένα 11χρονο κορίτσι που ήταν 5 μηνών έγκυος να πεθαίνει στον πρόωρο τοκετό.

Η 11χρονη Luana Costa ήταν θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, πριν φύγει από τον κόσμο 4 μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού του 43χρονου θύτη.

Ο Francinildo Moraes την κακοποιούσε από τα 9 της και συνέχιζε να τη βιάζει ακόμα και όταν η μικρή έμεινε έγκυος.

Sex abuse victim, 11, dies days after giving birth prematurely to child fathered by 43-year-old man https://t.co/g0EbGKAa9X

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 29, 2020