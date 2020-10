Εφτά υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της αλ-Κάιντα νεκροί από επίθεση αμερικανικού drone

Αμερικανική επιδρομή με drone πιστεύεται πως σκότωσε 7 περιφερειακούς και τοπικούς ηγέτες της αλ-Κάιντα και των συνδέσμων της στη Συρία, σύμφωνα με αμερικανή αξιωματούχο.

Η στρατιωτική επιχείρηση έλαβε χώρα στις 22 Οκτωβρίου, σε μια συγκέντρωση τρομοκρατών της αλ-Κάιντα κοντά στην Ιντλίμπ της Συρίας, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, Beth Riordan, στο πρακτορείο Associated Press.

Η Riordan δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των 7 νεκρών, είπε ωστόσο πως τέτοιες εναέριες επιχειρήσεις θα αποδυναμώσουν περαιτέρω την τρομοκρατική οργάνωση.

Breaking news : as a result of NDS special force unit operation in ghazni province an al-Qaida key member for Indian sub contanint, Abu Muhsen Almisry were killed pic.twitter.com/4fmWzA5T4e

— NDS Afghanistan (@NDSAfghanistan) October 24, 2020