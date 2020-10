Αποχώρησε από τη Σύνοδο Κορυφής η Φινλανδή πρωθυπουργός – Τέθηκε σε απομόνωση

Αποχώρησε πριν από λίγο η Φινλανδή πρωθυπουργός Σάνα Μαρίν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ενημερώθηκε ότι είχε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, συγκεκριμένα βουλευτή της χώρας της.

«Η πρωθυπουργός εγκατέλειψε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ζήτησε από τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Στέφαν Λέβεν να εκπροσωπήσει την Φινλανδία κατά την τελική συνεδρίαση», ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο της Φινλανδίας.

Για τον ίδιο λόγο αποχώρησε χθές και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός βρίσκεται σε απομόνωση στην Βαρσοβία, ενώ οι αρχηγοί των ευρωπαϊκών κρατών και κυβερνήσεων φορούν μάσκες κατά την διάρκεια των εργασιών της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής.

