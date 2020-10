Σε αυτοαπομόνωση ο Μάνφρεντ Βέμπερ, αναμένει τα αποτελέσματα από το τεστ κορονοϊού

Σε αυτοαπομόνωση έχει μπει ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, καθώς ήρθε σε επαφή με πρόσωπο θετικό στον κορονοϊό.

Όπως γνωστοποιεί ο ίδιος μέσω Twitter, ακολουθώντας τους κανόνες ο Βέμπερ υποβλήθηκε στο πρώτο τεστ για κορονοϊό και αναμένει τα αποτελέσματα.

To μήνυμά του

Dear friends, I was informed that I have been in contact with a person who is #COVID19 positive. Following the established rules I am self-isolating while awaiting a first test result. Stay safe everybody. @EPPGroup

— Manfred Weber (@ManfredWeber) October 15, 2020