Τρίχρονο κοριτσάκι βρέθηκε βιασμένο και στραγγαλισμένο σε χωράφι στην Ινδία

Στιγμές φρίκης στην Ινδία, με ένα τρίχρονο κοριτσάκι να βιάζεται και να στραγγαλίζεται ως αντίποινα διαμάχης αντίπαλων οικογενειών.

Όπως αναφέρει η Daily Mail το σώμα του παιδιού βρέθηκε σε ένα χωράφι 1.600 μέτρα από το σπίτι του και οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρας.

Σύμφωνα με τον πατέρα του κοριτσιού ο συγκεκριμένος άνδρας απήγαγε και σκότωσε την κόρη του λόγω παλιάς αντιπαλότητας των δύο οικογενειών.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τον στραγγαλισμό και τον βιασμό της τρίχρονης.

Girl, three, is raped and murdered in India 'as part of feud between rival families' https://t.co/yaYOcQs8d8

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 4, 2020