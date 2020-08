Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ στην «πρώτη, επίσημη, απευθείας πτήση» μεταξύ Τελ Αβίβ και Χαρτούμ

Με προορισμό το Σουδάν αναχώρησε το πρωί από το Ισραήλ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην «πρώτη, επίσημη, απευθείας πτήση» μεταξύ Τελ Αβίβ και Χαρτούμ, κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του που κινείται γύρω από τον άξονα της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και αραβικών κρατών.

«Με χαρά ανακοινώνω την ΠΡΩΤΗ επίσημη ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ πτήση από το Ισραήλ στο Σουδάν», έγραψε ο Πομπέο στο Twitter.

Το Ισραήλ και το Σουδάν δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Πομπέο αναμένεται να είναι «η πρώτη επίσημη, απευθείας πτήση» μεταξύ του Τελ Αβίβ και του Χαρτούμ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Happy to announce that we are on the FIRST official NONSTOP flight from Israel to Sudan! pic.twitter.com/eOXNsBAozC

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 25, 2020