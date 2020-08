Πομπέο σε Τσαβούσογλου: Να μειωθούν οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Την ανάγκη να μειωθούν οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο στην συνάντηση που είχε την Κυριακή με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Timely conversation with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu in Santo Domingo today on the urgent need to reduce tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/pAl0BHPOtz

