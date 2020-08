Τραγωδία στην Τσεχία: 10 νεκροί από πυρκαγιά σε πολυκατοικία

Δέκα άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην ανατολική Τσεχία, έγινε γνωστό από την αστυνομία σε ένα tweet.

«Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 11ο όροφο πολυκατοικίας στην πόλη Μπόχουμιν», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

11 people have died following a fire in an apartment building in Bohumín in the Moravian-Silesian Region on Saturday afternoon. Six died in the fire and five jumped to their deaths in an effort to escape the blaze. Three of the dead were children. https://t.co/OWsEBWPnDH

