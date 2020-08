Στους 154 οι νεκροί από την έκρηξη στη Βηρυτό

Όσο περνούν οι ώρες τόσο μεγαλώνει ο τραγικός απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού, με τους νεκρούς να ανέρχονται πλέον στους 154, όπως μετέδωσε σήμερα (07/08) το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (NNA), επικαλούμενο τον υπουργό Υγείας.

Ο Χαμάντ Χάσαν είπε πως ένας στους πέντε από τους περίπου 5.000 ανθρώπους που τραυματίστηκαν στην έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη 4 Αυγούστου, χρειάστηκε νοσηλεία και πως 120 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μεταβαίνει αύριο (08/08) στον Λίβανο, όπως αναφέρει ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter. Ο Σαρλ Μισέλ σημείωσε συγκεκριμένα ότι, «ταξιδεύω αύριο στη Βηρυτό για να εκφράσω την αλληλεγγύη της Ευρώπης προς τον λαό του Λιβάνου».

Ο ίδιος συμπληρώνει πως «είμαστε σοκαρισμένοι και λυπημένοι, είμαστε στο πλευρό όλων εκείνων που έχουν πληγεί και θα παρέχουμε βοήθεια», ενώ επισημαίνει ότι θα έχει συναντήσεις «με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Μισέλ Αούν, τον πρόεδρο της Βουλής, Ναμπί Μπέρι, και τον πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών, Χασάν Ντιάμπ».

Traveling to #Beirut tomorrow to convey Europe’s solidarity with the people in #Lebanon.

Shocked and saddened, we stand with all those affected and will provide help.

Will meet with President Aoun, Speaker of Parliament Berri and President of Council of Ministers Diab. pic.twitter.com/bKdULdPSNE

— Charles Michel (@eucopresident) August 7, 2020