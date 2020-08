Ομηρεία στη Γαλλία: Απελευθέρωσε τους ομήρους και παραδόθηκε ο ένοπλος

Τέλος έλαβε το θρίλερ που εξελισσόταν τις τελευταίες έξι ώρες στη Χάβρη της Γαλλίας όταν ένοπλος άνδρας μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζας. Ο δράστης ο οποίος κρατούσε σε ομηρεία έξι άτομα τα οποία απελευθέρωσε σταδιακά και τέλος, λίγο πριν τις 11 απελευθέρωσε και τον τελευταίο ενώ εν συνεχεία παραδόθηκε στις Αρχές σύμφωνα με το 9news.com.au.

Around 5 people have been taken hostage in a bank in #Havre , France . A security perimeter has been established. The suspect has made claims related to Palestine.pic.twitter.com/YjrbURmpwF

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) August 6, 2020