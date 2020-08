Ομηρεία στη Γαλλία: Ο ένοπλος άφησε ελεύθερους τους πέντε από τους έξι ομήρους

Άλλους δύο ομήρους άφησε ελεύθερους ο 34χρονο ένοπλος που εισέβαλε νωρίτερα σήμερα σε μια τράπεζα στη Χάβρη και πλέον κρατάει μόνο έναν, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Η κατάσταση ομηρείας είναι σε εξέλιξη σε ένα υποκατάστημα της τράπεζα Bred, στο ισόγειο μιας εξαώροφης πολυκατοικίας. Ένας διαπραγματευτής της αστυνομίας έχει έρθει σε επαφή με τον δράστη.

Around 5 people have been taken hostage in a bank in #Havre , France . A security perimeter has been established. The suspect has made claims related to Palestine.pic.twitter.com/YjrbURmpwF

