Twitter και facebook «κατέβασαν» ξανά τον Τραμπ

Το Twitter απέσυρε το βράδυ της Δευτέρας ένα βίντεο που είχε αναρτήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και περιείχε «ψευδείς πληροφορίες» για τον νέο κορονοϊό, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την πλατφόρμα.

«Τα τουίτ που συνόδευαν το βίντεο παραβιάζουν την πολιτική μας όσον αφορά την παραπληροφόρηση για την Covid-19», ανέφερε ένας εκπρόσωπος, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα πόσοι άνθρωποι πρόλαβαν να δουν αυτό το βίντεο.

Ένας εκπρόσωπος του Facebook είπε εξάλλου ότι το ίδιο βίντεο κατέβηκε και από αυτήν την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Δευτέρας επειδή περιείχε «ψευδείς πληροφορίες σχετικές με τα φάρμακα και τις θεραπείες» της Covid-19.

Στο βίντεο, μια ομάδα γιατρών έκαναν παραπλανητικές και ψευδείς δηλώσεις για την πανδημία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, περισσότερα από 14 εκατομμύρια άνθρωποι το είδαν μέσω στου Facebook. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος Τραμπ ανήρτησε πολλά τμήματα του ίδιου βίντεο στη σελίδα του στο Twitter. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει 84,2 εκατομμύρια «ακολούθους» σε αυτό το δίκτυο.

Μεταξύ άλλων, στο βίντεο αναφέρεται ότι δεν είναι αναγκαίες οι μάσκες για να σταματήσει η εξάπλωση της ασθένειας.

Επί μισή ώρα, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, ο Τραμπ ανέβαζε μηνύματα υπερασπιζόμενος τη χρήση της υδροξυχλωροκίνης, ενός ανθελονοσιακού φαρμάκου, το οποίο έχει επαινέσει πολλές φορές. Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα δεν είναι αποτελεσματικό για τη θεραπεία της Covid-19.

Το Twitter είναι η βασική πλατφόρμα επικοινωνίας του Τραμπ, όμως εδώ και μερικές εβδομάδες η εταιρεία δεν διστάζει να διαγράφει ή να «καλύπτει» τα μηνύματα του προέδρου, όταν θεωρεί ότι παραβιάζουν την πολιτική της. Πρόσφατα, απενεργοποίησε ένα προεκλογικό βίντεο του προέδρου όταν το συγκρότημα Linkin Park διαμαρτυρήθηκε επειδή χρησιμοποιήθηκε η μουσική του, χωρίς να έχει δώσει την άδεια για κάτι τέτοιο.

BREAKING: @Twitter & @jack have suspended @DonaldJTrumpJr for posting a viral video of medical doctors talking about Hydroxychloroquine.

Big Tech is the biggest threat to free expression in America today & they're continuing to engage in open election interference - full stop. pic.twitter.com/7dJbauq43O

— Andrew Surabian (@Surabees) July 28, 2020