Τέλος τα ξανθά μαλλιά για τον Ντόναλντ Τραμπ: Πλέον είναι ένας ώριμος γκριζομάλλης

Αρκετές φορές τα μαλλιά του Ντόναλντ Τραμπ έχουν αποτελέσει θέμα συζήτησης. Αυτή τη φορά, η κόμη του προέδρου των ΗΠΑ σχολιάστηκε, όχι για το κούρεμα ή για το αν είναι ή όχι τα δικά του μαλλιά αλλά για το χρώμα τους.

Στην τελευταία ενημέρωση των δημοσιογράφων την οποία πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον κήπο του Λευκού Οίκου, τα βλέμματα έπεσαν στο διαφορετικό χρώμα μαλλιών του.

Το χρώμα των μαλλιών του δεν θύμιζε σε τίποτα αυτό που είχαν συνηθίσει όλοι, δηλαδή την άλλοτε ξανθιά απόχρωση (σε κάποιες περιπτώσεις και… πορτοκαλί).

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε μπροστά στους δημοσιογράφους και τις κάμερες με ένα χρώμα πιο ταιριαστό και φυσικό για τα 74 του χρόνια.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα πρακτορεία από τη χθεσινή ενημέρωση, το χαρακτηριστικό πορτοκαλοκίτρινο χρώμα στο μαλλί του Ντόναλντ Τραμπ, που συνήθως κάνει αντίθεση με το έντονο μαύρισμα του, απουσιάζει και στη θέση του βλέπουμε ένα συνηθισμένο γκρίζο μαλλί.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η νέα εμφάνιση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αναστάτωση στους χρήστες του Twitter οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν με χιούμορ.

Is Trump’s hair less orange-yellow than usual? pic.twitter.com/ibNdZFjynO — Louie Dean Valencia, PhD (@BurntCitrus) July 14, 2020

It seemsTrump has made the best decision of his presidency thus far...stopped dying his hair orange #Trump pic.twitter.com/VGfn6OorIa — Jibba Jabba (@JibbaJabb) July 14, 2020

Why is Trump's hair sometimes grey? Is that supposed to be "serious Trump"? — SeeDubYo (@wolsson) July 14, 2020

Did trump run out of hair and skin dye? — Alexandra (Alix) Hemmingsen (@AlexandraHemmin) July 14, 2020