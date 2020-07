Ιρλανδία: Ο «ανησυχητικός» συνωστισμός έξω από τα μπαρ «φρενάρουν» το άνοιγμα των φημισμένων παμπ

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας προειδοποίησε σήμερα ότι οι αρχές ενδέχεται να καθυστερήσουν το πλήρες άνοιγμα των παμπ έπειτα από τις «πολύ ανησυχητικές» εικόνες συνωστισμού θαμώνων που καταγράφηκαν έξω από ορισμένα μπαρ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο διακρίνονται πλήθη να συνωστίζονται έξω από μπαρ, στο κέντρο του Δουβλίνου, παραβιάζοντας τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης ενάντια στη διασπορά της COVID-19.

Ο κόσμος είχε μαζευτεί κοντά σε μπαρ που σέρβιραν φαγητό, στα οποία επετράπη να ξανανοίξουν την περασμένη εβδομάδα. Οι υπόλοιπες παμπ αναμένετο να ακολουθήσουν στις 20 Ιουλίου.

«Ενδέχεται να καθυστερήσει. Θα συμβουλευτούμε τους αξιωματούχους των υγειονομικών αρχών. Ανησυχούμε για αυτό… Ο κόσμος πρέπει να συμπεριφέρεται» σωστά, είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cork's 96FM ο Μάικλ Μάρτιν, που ανέλαβε πρωθυπουργικά καθήκοντα μόλις πριν από μία εβδομάδα.

«Οι σκηνές των οποίων γίναμε αυτόπτες μάρτυρες είναι πολύ ανησυχητικές, διότι οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης δεν τηρούνταν κατά τη διάρκεια πολλών επιθεωρήσεων ούτε το ωράριο λειτουργίας».

