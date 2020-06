Πέταξε πάνω από την κυπριακή ΑΟΖ ο Μπορέλ – Ηχηρό μήνυμα με αποδέκτη την Τουρκία

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/06) η πτήση ελικοπτέρου της Κυπριακής Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την ΑΟΖ της χώρας και κοντά στο τουρκικό γεωτρύπανο «Γιαβούζ», με επιβάτες τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Ζοσέπ Μπορέλ, τον υπουργό Άμυνας, Σάββα Αγγελίδη, και τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη, στα πλαίσια της επίσκεψης του Ευρωπαίου αξιωματούχου στη Μεγαλόνησο.

Ο κ. Μπορέλ είναι ο πρώτος ξένος αξιωματούχος που παρακολούθησε ιδίοις όμμασι τις τουρκικές παραβιάσεις στην ΑΟΖ, κάτι το οποίο συζήτησε και κατ' ιδίαν με τον κ. Αγγελίδη, όπως μεταφέρει η ιστοσελίδα του «Φιλελεύθερου». Μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ο κ. Μπορέλ θα επισκεφθεί την Άγκυρα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε πως η χώρα του έχει ρόλο-κλειδί στη γεωπολιτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Flying🚁with @JosepBorrellF to observe the situation in #Cyprus EEZ. Thanks @eu_eeas & @EU_Commission for the #support & the #solidarity. Cyprus has a key role to implement the #EU Global strategy in the region preserving the International Law.

🇨🇾🤝🇪🇺 @EUCYPRUS pic.twitter.com/9GwpmEFJh5

— Savvas Angelides (@AngelidesSavvas) June 26, 2020