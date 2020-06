Χαρτί υγείας «με το δελτίο» και πάλι στην Αυστραλία, αδειάζουν ξανά τα καταστήματα

Είδη πρώτης ανάγκης αρχίζουν και αγοράζουν πάλι οι Αυστραλοί, παρότι συνεχίζει η χαλάρωση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, αν και εμφανίζονται νέες εστίες της επιδημίας του κορονοϊού σε μία από τις πολιτείες της.

Η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της Αυστραλίας, η Βικτόρια, αναφέρει επί 10 ημέρες διψήφιο αριθμό νέων κρουσμάτων της covid-19. Πλέον εκεί καταγράφονται τα 200 από τα 270 ενεργά κρούσματα στη χώρα.

Αν και οι τοπικές αρχές προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωση της επιδημίας προχωρώντας σε μαζική διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ και ζητώντας τη συνδρομή του στρατού, ο Μόρισον επεσήμανε ότι οι πολιτείες συμφώνησαν σήμερα να άρουν και άλλους περιορισμούς.

«Όλες οι πολιτείες είναι δεσμευμένες να προχωρήσουν στην εφαρμογή των σχεδίων που έχουν καταρτίσει και που καταρτίζουν» εξήγησε ο Αυστραλός πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους.

Η Αυστραλία έχει ανακοινώσει ότι θα άρει όλους τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί λόγω της covid-19 ως τα τέλη Ιουλίου, αν και κάθε πολιτεία ορίζει μόνη της τον ρυθμό που θα ακολουθήσει.

Τα εξωτερικά σύνορα της χώρας παραμένουν κλειστά και ο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών της Αυστραλίας Μπράντον Μέρφι εξήγησε ότι η Καμπέρα θα αυστηροποιήσει τους όρους που ισχύουν για την επιστροφή Αυστραλών πολιτών στη χώρα.

Οι αρχές ζητούν από όσους επιστρέφουν στη χώρα να παραμένουν σε καραντίνα επί δύο εβδομάδες σε ξενοδοχεία. Όμως περίπου το 30% των ανθρώπων που έμειναν σε καραντίνα στη Βικτόρια αρνήθηκαν να υποβληθούν σε διαγνωστικό τεστ προτού αποχωρήσουν, εξήγησε ο αναπληρωτής υγειονομικός υπεύθυνος της πολιτείας.

«Θα αρχίσουμε να υποβάλουμε τους ανθρώπους σε τεστ μόλις μπαίνουν σε καραντίνα και να τους ελέγχουμε ξανά προτού βγουν» τόνισε ο Μέρφι.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Μόρισον ότι η καμπύλη της επιδημίας στην Αυστραλία είναι «επίπεδη», η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη χώρα, η Woolworths, ανακοίνωσε σήμερα ότι θέτει περιορισμό στον αριθμό των χαρτιών υγείας και των χαρτοπετσετών που μπορεί να αγοράσει κάθε καταναλωτής.

Τον Μάρτιο τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας είχαν θέσει όριο στις αγορές αυτών των ειδών, καθώς οι καταναλωτές είχαν αδειάσει τα ράφια των σούπερ μάρκετ ανησυχώντας για το ενδεχόμενο επιβολής lockdown. Τώρα φαίνεται ότι οι Αυστραλοί ανησυχούν ξανά για την πιθανότητα ενός νέου lockdown, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ.

People attending sporting events, Pubs and restaurants in most of Australia. Meanwhile in Victoria we are still bulk buying toilet paper 🙄 Coles Wangaratta 😂 #COVID19Vic pic.twitter.com/AR05sLcYFd

— christopher lee (@leech1233) June 25, 2020