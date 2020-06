Χάρλεμ: Άνδρας περπατά ατάραχος με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι

Η εικόνα ενός άνδρα με καρφωμένο ένα κουζινομάχαιρο στο κεφάλι του και την μπλούζα μέσα στα αίματα είναι πολύ συνηθισμένη σε ταινία τρόμου.

Στην πραγματικότητα προκαλεί φρίκη, κάτι που ένιωσαν όσοι βρέθηκαν δίπλα σε έναν 36χρονο στο Χάρλεμ. Ο άνδρας, στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται με το μαχαίρι στο κεφάλι του να περπατά ατάραχος δίπλα σε ένα ασθενοφόρο, ενώ ένας διασώστης τον πλησιάζει για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

«Φαινόταν να μην το ένιωθε καν. Αρνιόταν μάλιστα να μπει στο ασθενοφόρο» είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

«Μοιάζει με σκηνή βγαλμένη από ταινία. Σοκαρίστηκα» είπε ένας φύλακας που βρισκόταν έξω από ένα φαρμακείο κοντά στο σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο καβγάς ξέσπασε ανάμεσα σε δύο άνδρες και μία γυναίκα. Ο ένας εκ αυτών χάραξε το μάγουλο της γυναίκας πριν καρφώσει το μαχαίρι στο κεφάλι του 36χρονου. Όπως υποστηρίζουν οι Αρχές το θύμα γλίτωσε από τα χειρότερα καθώς το μαχαίρι δεν τρύπησε το κρανίο του.

GRAPHIC FOOTAGE: Man escapes serious injury after being stabbed in the top of his head in Harlem, NYPD says

