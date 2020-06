Σοκαριστικό βίντεο από το Χάρλεμ: Έριξαν σε άστεγο βαρελότο την ώρα που κοιμόταν

Αποτροπιασμό προκαλεί η πράξη μιας ομάδας ανδρών στους δρόμους του Χάρλεμ που ήθελαν να σπάσουν πλάκα με έναν άστεγο.

Το βίντεο δείχνει τον έναν από αυτούς να ρίχνει ένα βαρελότο στον άτυχο άνδρα, ενώ κοιμάται, και την ώρα που αυτό σκάει να φεύγει τρέχοντας και γελώντας από το σημείο, ενώ ένας φίλος του τραβάει βίντεο.

Ο 66χρονος μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα στο νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία αναζητά τους δράστες.

Δείτε το βίντεο:

Homeless man literally set on fire last night on the streets in Brooklyn. Take a close look NOT one person can be seen defending this victim. Not one person seemed to care no protesters to condemn no news media to tell the story. pic.twitter.com/OYlgLJUuis

— SBA (@SBANYPD) June 23, 2020