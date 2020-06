Η φωτογραφία που πιθανολογείται ότι δείχνει το παγόβουνο που βύθισε τον Τιτανικό

Μια φωτογραφία ενός παγόβουνου που πιθανολογείται ότι ήταν εκείνο που βύθισε τον Τιτανικό έχει εμφανιστεί στη δημοσιότητα, 108 χρόνια μετά το ιστορικό ναυάγιο στον Ατλαντικό.

Όπως αναφέρει ο Independent η ασπρόμαυρη φωτογραφία τραβήχτηκε από τον ναυτικό Γουντ, ο οποίος υπηρετούσε ως καπετάνιος στο SS Etonian στις 12 Απριλίου του 1912.

Ο καπετάνιος σημείωσε τις γεωγραφικές συντεταγμένες όταν είδε το παγόβουνο, το οποίο μοιάζει με εκείνο που 40 ώρες αργότερα βύθισε τον Τιτανικό.

Ο ναυτικός εμφάνισε τη φωτογραφία όταν ολοκλήρωσε το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη και εκτύπωσε ένα αντίγραφο και το έστειλε στον παππού του μαζί με μια επιστολή.

