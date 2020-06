Τρελή πορεία φορτηγού μέσα σε αγορά, σάρωσε τα πάντα και σκότωσε οκτώ ανθρώπους

Οκτώ ανθρώπους σκότωσε με το 12 φορτηγό του μεθυσμένος οδηγός που μπήκε σαν ταύρος σε υαλοπωλείο σε αγορά στη Νότια Αφρική, με αποτέλεσμα το όχημά του να παρασύρει άλλα πέντε και να σκορπίσει τον θάνατο.

Το δυστύχημα συνέβη στην πόλη Jozini χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Star, και το φορτηγό καταγράφηκε να πέφτει με ταχύτητα πάνω σε άλλα οχήματα, μέσα στην αγορά. Χτύπησε ένα μίνι μπας, δύο λεωφορεία, ένα station wagon κι ένα βαν, πριν πέσει καταλήξει στην αγορά που ήταν γεμάτη κόσμο.

Τελικά το φορτηγό σταμάτησε μπροστά σε ένα κατάστημα, ενώ ο κόσμος ούρλιαζε.

Video footage of truck accident that happened in Jozini Today. It is alleged that the driver was drunk. 10 people died and 32 are in a critical condition. pic.twitter.com/HjcJTumroN

— K U L A N I (@kulanicool) June 10, 2020