Συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε οποιαδήποτε πρόταση για μετονομασία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων που φέρουν ονόματα ηγετών της Συνομοσπονδίας στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο της δεκαετίας του 1860, απορρίπτοντας σχετικές εκκλήσεις που έγιναν μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Έως και δέκα βάσεις φέρουν τα ονόματα των ηγετών της Συνομοσπονδίας, όπως το Φορτ Μπραγκ στη Βόρεια Καρολίνα, ένα από τα μεγαλύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Φορντ Χουντ στο Τέξας. Οι συζητήσεις σχετικά με τη μετονομασία τους προέκυψαν ως ένας τρόπος επίτευξης φυλετικής συμφιλίωσης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκπαίδευσαν και ανέπτυξαν τους ΗΡΩΕΣ μας σε αυτά τα Ιερά Εδάφη (Hallowed Grounds) και κέρδισαν δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Επομένως, η κυβέρνησή μου δεν θα εξετάσει καν την μετονομασία αυτών των Υπέροχων και Φημισμένων Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων...», είπε ο Τραμπ σε ένα tweet.

Η βασική αιτία του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου ήταν η δουλεία των Αφροαμερικανών. Η κληρονομιά της δουλείας συνεχίζει να στοιχειώνει τις φυλετικές σχέσεις.

Τις τελευταίες ημέρες, αξιωματούχοι είπαν ότι το Πεντάγωνο, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού αρμόδιου για τον στρατό ξηράς Ράιαν ΜακΚάρθι, είναι ανοιχτό σε μια διακομματική συζήτηση σχετικά με τη μετονομασία στρατιωτικών βάσεων που φέρουν ονόματα ηγετών της Συνομοσπονδίας του Νότου. Το Φορτ Χουντ, για παράδειγμα, φέρει το όνομα του στρατηγού Τζον Μπελ Χουντ.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε χθες στο The Atlantic, ο απόστρατος στρατηγός και πρώην επικεφαλής της CIA Ντέιβιντ Πετρέους ζήτησε την μετονομασία των βάσεων, επισημαίνοντας ότι οι άνδρες που ονοματίζουν αυτές τις στρατιωτικές βάσεις «διέπραξαν προδοσία, ανεξάρτητα πόσο αγωνίστηκαν» πολεμώντας για τη Συνομοσπονδία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιλι ΜακΕνάνι σε συνέντευξη Τύπου, σημείωσε ότι το HBO απέσυρε την ταινία για τον Εμφύλιο Πόλεμο "Gone with the Wind" και διερωτήθηκε «Που βάζεις τα όρια;»

«Πρέπει ο Τζορτζ Ουάσινγκτον και ο Τόμας Τζέφερσον να διαγραφούν από την Ιστορία;», είπε για τον πρώτο και τον τρίτο Αμερικανό πρόεδρο, οι οποίοι είχαν στην ιδιοκτησία τους, δούλους.

Είπε ότι η μετονομασία των βάσεων είναι «απόλυτα καταδικασμένη για τον πρόεδρο».