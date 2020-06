Αστυνομικοί πλένουν τα πόδια μαύρων θρησκευτικών ηγετών στις ΗΠΑ

Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ μετέτρεψε την Αμερική σε καζάνι που βράζει, με τους δρόμους στη διάρκεια των συγκεντρώσεων κατά της αστυνομικής βίας να μοιάζουν με πεδίο πολέμου.

Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν στο Χιούστον, όπου μεγάλωσε ο 46χρονος, για να τιμήσουν τη μνήμη του και να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά, με τη σορό του να έχει εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Το Σάββατο (06.05) μέλη της κοινότητας της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ, μεταξύ αυτών και λευκοί αστυνομικοί, σε μια συμβολική τελετή, γονάτισαν και έπλυναν τα πόδια των μαύρων θρησκευτικών ηγετών στην πόλη Κάρι.

Όσοι παρευρέθηκαν στην τελετή έμειναν σιωπηλοί για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, όσος χρόνος δηάδή χρειάστηκε για να αφήσει την τελευταία του πνοή ο Τζορτζ Φλόιντ

Community members, including white #police officers, washed the feet of black religious leaders in #Cary, North Carolina, on Saturday. The ceremony took place after a unity prayer walk and eight minutes and 46 seconds of silence marking #GeorgeFloyd's death. pic.twitter.com/hhNclOy0me

— Ruptly (@Ruptly) June 9, 2020