Ανησυχία για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων που καλύπτουν τις αντιρατσιστικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ

Το κύμα επιθέσεων εναντίον δημοσιογράφων που καλύπτουν τις ταραχές στη διάρκεια των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων στις ΗΠΑ ανησυχεί ιδιαίτερα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάποια εκ των οποίων κατηγορούν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που ενθαρρύνει τη βία.

Την τελευταία εβδομάδα επιτροπές ελέγχου των μέσων ενημέρωσης έχουν καταγράψει πολλά περιστατικά αστυνομικής βίας εις βάρος δημοσιογράφων με εκπροσώπους του Τύπου να έχουν δεχτεί πυρά, να έχουν υποστεί ξυλοδαρμό, να τους έχουν κλωτσήσει, να τους έχουν ψεκάσει με σπρέι πιπεριού ή να τους έχουν συλλάβει.

Μάλιστα κάποιες από αυτές τις ενέργειες έχουν καταγραφεί και από την κάμερα.

Μια ανοιχτή επιστολή προς τις αρχές επιβολής του νόμου, στην οποία πρόσφεραν την υποστήριξή τους 18 οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου, περιλαμβανομένων της Εθνικής Ένωσης Τύπου και της Επιτροπής Προστασίας των Δημοσιογράφων, ζητεί την παύση «της σκόπιμης και καταστροφικής στοχοποίησης δημοσιογράφων επί του πεδίου».

Ένας απολογισμός από δημοσιογραφικές οργανώσεις κάνει λόγο για 192 παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου στη διάρκεια των τελευταίων διαδηλώσεων, ανάμεσα στις οποίες 131 επιθέσεις, οι 108 από την αστυνομία.

Ο απολογισμός περιλαμβάνει 31 συλλήψεις, 46 περιστατικά επίθεσης με σφαίρες από καουτσούκ, 30 περιπτώσεις καταστροφής του εξοπλισμού, 30 περιστατικά επίθεσης με δακρυγόνα και 17 με σπρέι πιπεριού.

Κάποιοι υπερασπιστές των μέσων ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η κριτική που ασκεί συστηματικά ο πρόεδρος Τραμπ εναντίον του mainstream Τύπου έχει σταθεί αφορμή για επιθέσεις υπονομεύοντας την αξιοπιστία των δημοσιογράφων που καλύπτουν τις διαδηλώσεις έπειτα από τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ την ώρα της βίαιης σύλληψής του από έναν λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολις.

«Αυτό σαφώς και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα όπου είναι πιθανόν να δει κάποιος επιθέσεις σε δημοσιογράφους», λέει ο Λεν Ντάουνι, ένα πρώην στέλεχος της Washington Post και νυν καθηγητής στο πανεπιστήμιο Arizona State, ο οποίος νωρίτερα φέτος έγραψε μια μελέτη για την κυβέρνηση Τραμπ και τα μίντια.

Ο Ντάουνι είπε ότι ενώ ο Τραμπ δεν ενθαρρύνει ανοιχτά τη βία κατά των δημοσιογράφων, η σκληρή ρητορική του «ενισχύει την πόλωση» ως προς την αξιοπιστία.

«Η χώρα είναι διχασμένη ανάμεσα σε εκείνους που πιστεύουν τον πρόεδρο και σε εκείνους που πιστεύουν τον Τύπο», σημείωσε ο ίδιος όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κάποιοι σοκαρισμένοι δημοσιογράφοι κατέφυγαν στο Twitter εξιστορώντας τις εμπειρίες τους, ενώ άλλοι ανέβασαν βίντεο.

«Αφού έδειξα τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα και φώναξα 'Έίμαι δημοσιογράφος''. Ένας αστυνομικός του Ρίτσμοντ με ψέκασε με σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο και με έριξε στο έδαφος. Το κράνος του είχε τον αριθμό 3397», έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος του ραδιοφώνου Ρομπέρτο Ρόλνταν στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια.

Ένα βίντεο εμφανίζει ένα συνεργείο αυστραλιανού τηλεοπτικού σταθμού να σπρώχνεται στο έδαφος από την αστυνομία κοντά στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον.

Australian PM has instructed their embassy in USA to investigate the attack on Australian journalists by USA military... I mean police... I mean hired thugs. pic.twitter.com/52XZbUsEf1

— Ted Cruz Ate My Son 😷 (@ate_ted) June 2, 2020