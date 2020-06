Αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον στον Τραμπ: Κρατήστε το στόμα σας κλειστό

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον «επιτέθηκε» στον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας σε ζωντανή σύνδεση πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πρέπει να κλείσει το στόμα του.

Ο Αρτ Αστεβέντο ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την ανάπτυξη βαριά οπλισμένων στρατιωτών απέναντι στις διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Την απάντηση του αρχηγού της αστυνομίας του Χιούστον, σίγουρα δεν θα την περίμενε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Επιτρέψτε μου να πω αυτό στον Πρόεδρο των ΗΠΑ: Σας παρακαλώ, εάν δεν έχετε κάτι εποικοδομητικό να πείτε, κρατήστε το στόμα σας κλειστό επειδή βάζετε νέες γυναίκες και νέους άνδρες σε κίνδυνο».

Houston Police Chief @ArtAcevedo: “Let me just say this to the President of the United States, on behalf of the police chiefs of this country: please, if you don’t have something constructive to say, keep your mouth shut.” pic.twitter.com/z5AJpOO0RO

— Christiane Amanpour (@camanpour) June 1, 2020