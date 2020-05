George Floyd: Δεύτερη νύχτα ταραχών στη Μινεάπολη, οργή για τη δολοφονία του

Επεισόδια και ταραχές στιγμάτισαν για δεύτερη νύχτα τη Μινεάπολη των ΗΠΑ, όπου το εξοργισμένο πλήθος βγήκε στους δρόμους και συγκρούστηκε με την Αστυνομία μετά τον φρικτό φόνο του μαύρου Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια αστυνομικών.

Σε βίντεο που έκανε τον γύρο του κόσμου φαίνεται ένας αστυνομικός να κρατάει στο έδαφος τον 46χρονο πατώντας τον λαιμό του με το γόνατό του, ενώ εκείνος αγωνίζεται να πάρει αναπνοή και λέει ξανά και ξανά «δεν μπορώ να ανασάνω».

Το δεύτερο «κύμα» διαδηλώσεων αλλά και λεηλασιών ξέσπασε λίγες ώρες αφότου ο δήμαρχος Jacob Frey κάλεσε τις αρχές να διώξουν ποινικά τον λευκό αστυνομικό που κρατούσε τον Φλόιντ ακινητοποιημένο στο έδαφος με τρόπο που τελικά του κόστισε τη ζωή του.

Ο αστυνομικός κι ακόμα τρεις συνάδελφοί του, που ήταν παρόντες στο περιστατικό, αποπέμφθηκαν την Τρίτη από την Αστυνομία ενώ το FBI ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση.

«Δολοφόνησαν τον αδελφό μου. Τον σκότωσαν. Πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση σε αυτούς τους άνδρες. Η απόλυσή τους δεν αρκεί», είπε η Μπρίτζετ Φλόιντ στην εκπομπή Good Morning America του ABC.

Officers on the roof of the precinct have been firing flash grenades and other projectiles into crowd. pic.twitter.com/riE0dPbuWB — Ricardo Lopez (@rljourno) May 28, 2020

Ο άτυχος 46χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου το ίδιο βράδυ εξέπνευσε.

Εκατοντάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο ανήκαν οι τέσσερις αστυνομικοί χθες Τετάρτη, φωνάζοντας «Χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη» και «δεν μπορώ να ανασάνω», τα τελευταία λόγια του Τζορτζ Φλόιντ.

Το πλήθος των διαδηλωτών ολοένα μεγάλωνε, όπως περιγράφει το Reuters, και όσο οι ώρες περνούσαν η διαδήλωση εξελίχθηκε σε μαζική διαμαρτυρία έξω από το τμήμα, όπου αστυνομικοί με πλήρη εξάρτυση έφτιαξαν γραμμές προστασίας και οδοφράγματα ενώ οι διαδηλωτές τους χλεύαζαν.

Η Αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες ενώ οι διαδηλωτές πετούσαν πέτρες και μπουκάλια νερού. Ορισμένοι πέταξαν πίσω στους αστυνομικούς τα άδεια δακρυγόνα.

Τηλεοπτικά πλάνα κατέγραψαν δεκάδες ανθρώπους α λεηλατούν ένα κατάστημα ενώ σε πολλά σημεία ξέσπασαν και φωτιές

This is how people are protesting for #GeorgeFloyd ?? You gotta be kidding me, wtf does Target have to do with the cops.. This includes trespassing, looting, destruction of property, etc. pic.twitter.com/9aC4BH0qOI — omar (@lvgomar) May 28, 2020



«Η καρδιά μου είναι στο πλευρό της οικογένειας και των φίλων του George» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, «θα αποδοθεί Δικαιοσύνη».