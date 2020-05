Έκανε το όνειρό του πραγματικότητα ο 5χρονος από τη Γιούτα: Βόλτα με μία Lamborghini

Ο 5χρονος Adrian Zamarripa από τη Γιούτα έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο καθώς, τσακωμένος με τους γονείς του, επειδή δεν δέχθηκαν να του πάρουν τη Lamborghini που ζητούσε, τους πήρε το αυτοκίνητο και ξεκίνησε μόνος του, με το ποσό των τριών δολαρίων στην τσέπη, να πάει μέχρι την Καλιφόρνια για να αγοράσει μόνος του το πολυτελές αυτοκίνητο.

Έκπληκτος τον εντόπισε στον αυτοκινητόδρομο ένας αστυνομικός κι έτσι η περιπέτειά του έληξε σύντομα.

Παρότι δεν κατάφερε να αγοράσει το πολυπόθητο αυτοκίνητο, η ιστορία του συγκίνησε ανθρώπους που έχουν Lamborghini και ένας εξ αυτών τον προσκάλεσε να μπει και να ζήσει την εμπειρία, αλλά όχι από τη θέση του οδηγού, αυτή τη φορά.

Έτσι ο Jeremy Neves απευθύνθηκε στην οικογένειά και τους προσκάλεσε στη Lamborghini του, δίνοντας στον 5χρονο την ευκαιρία να ικανοποιήσει, έστω σε έναν βαθμό, την επιθυμία του.

After driving his family car down I-15, with the intent to drive to California and buy a Lamborghini, 5 year-old Adrian Zamarripa got a hefty scolding. He also got the ride of his life, the day after. @KSL5TV was there. See his reaction, 5&6pm. pic.twitter.com/grT0ByKMzy

— Mike Anderson (@mikeandersonKSL) May 5, 2020