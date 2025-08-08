Τα θερμά συλλυπητήριά της για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέφρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε ανάρτησή της, η κ. Κωνσταντοπούλου σημειώνει: «Εκφράζω τα θερμότατα συλλυπητήριά μου στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, στη σύζυγό του Γεωργία και στην οικογένειά τους για την αδόκητη και αιφνίδια απώλεια της κόρης τους, Λένας. Η σκέψη μου είναι μαζί τους, σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές. Με ειλικρινή αισθήματα, Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου».