Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν θα επισκεφθεί αύριο την Αίγυπτο για συνομιλίες με αιγύπτιους αξιωματούχους σχετικά με το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και της διαχείρισης των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων εκεί, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε χθες το σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, παρά τις έντονες διαφωνίες της ηγεσίας του ισραηλινού στρατού και την διεθνή κατακραυγή για την εξέλιξη του σχεδόν διετούς πλέον πολέμου.

Η Τουρκία, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ ότι διεξάγει γενοκτονία στην Γάζα και έχει σταματήσει τις εμπορικές συναλλαγές με το εβραϊκό κράτος, καταδίκασε το σχέδιο της «φονταμενταλιστικής κυβέρνησης» του Μπενιαμίν Νετανιάχου και κάλεσε τις διεθνείς δυνάμεις και τα Ηνωμένα Εθνη να εμποδίσουν την εφαρμογή του.

Κατά την επίσκεψή του στο Κάιρο, ο Χακάν Φιντάν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι και άλλους αξιωματούχους για να συζητήσουν θέματα διμερών σχέσεων και περιφερειακά ζητήματα, ανάμεσά τους τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Γάζα, οι οποίες διεξάγονται με την διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ, καθώς και το ισραηλινό σχέδιο για την κατάληψη της Γάζας.

Ο Φιντάν θα αξιολογήσει τις κοινές προσπάθειες για τον τερματισμό της γενοκτονίας στην Γάζα και για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της με ανθρωπιστική βοήθεια από την θέση ότι οι ενέργειες του Ισραήλ κατά της λύσης των δύο κρατών και οι τελευταίες κινήσεις που οδηγούν στην προσάρτηση της Γάζας είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή, δήλωσε η πηγή.

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα συζητήσει επίσης τις εξελίξεις στην Αφρική, στην Λιβύη, το Σουδάν και την Σομαλία.