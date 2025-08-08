Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το έργο που επιτελούν οι αστυνομικές υπηρεσίες στις Διευθύνσεις Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα, με τη συμμετοχή των ανώτερων αξιωματικών της περιοχής.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε «σπουδαίο έργο» τις επιδόσεις της τοπικής αστυνομίας, επισημαίνοντας τις επιτυχίες στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, την εξάρθρωση οργανωμένων ομάδων και τις συλλήψεις που κατέληξαν σε προφυλακίσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις σημαντικές επιτυχίες στον τομέα της δίωξης ναρκωτικών, ενώ υπογράμμισε ότι ακόμη και η λεγόμενη «χαμηλή εγκληματικότητα» που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών έχει μειωθεί αισθητά.

Με έμφαση στάθηκε στο κοινωνικό πρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Όπως τόνισε, «δεκάδες θύματα προστρέχουν καθημερινά στις αστυνομικές υπηρεσίες. Τα ειδικά γραφεία και τα εκπαιδευμένα στελέχη προσφέρουν στήριξη και ασφάλεια, ενώ οι δράστες οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης». Επισήμανε, επίσης, ότι τα θύματα μπορεί να είναι γυναίκες, παιδιά αλλά και ηλικιωμένοι, ενώ αναφέρθηκε στη λειτουργία των δομών προσωρινής φιλοξενίας («safe houses») σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της περιοχής.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στο νέο νομικό πλαίσιο που απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους, καλώντας τους επαγγελματίες να συμμορφωθούν και σημειώνοντας ότι η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενισχυμένο ρόλο στους σχετικούς ελέγχους. «Όσοι οργανώνουν ιδιωτικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωμένοι να τις δηλώνουν σε ειδική πλατφόρμα, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην οδική ασφάλεια, χαρακτηρίζοντας το κράνος «πρώτη προτεραιότητα» και δηλώνοντας ότι «μέχρι το τέλος του χρόνου, όλοι όσοι κυκλοφορούν με δίκυκλο θα φορούν κράνος». Προανήγγειλε, επίσης, αυστηρή εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για σοβαρές παραβάσεις, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση σηματοδότη και η επικίνδυνη οδήγηση. «Ήρθε η ώρα να τρέξουμε γρήγορα και να προσαρμοστούμε στους κανόνες της κοινής λογικής. Η ασφάλεια στον δρόμο, στην πόλη, η ασφάλεια της ίδιας της ζωής είναι το ζητούμενο», κατέληξε.