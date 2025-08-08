Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίντρι στα Μέγαρα.
Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα, τρία αεροσκάφη. Για την κατάσβεση της φωτιάς συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίντρι Μεγάρων. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025