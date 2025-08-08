Αποδεικνύεται ότι τελικά τα αποκαλυπτικά στοιχεία για την απιστία ενός συντρόφου μπορεί να μην κρύβονται στα προσωπικά του μηνύματα ή σε ένα τηλεφώνημα αργά το βράδυ αλλά να βρίσκονται στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Ξεχάστε το κραγιόν στο γιακά, γράφει η New York Post οι ύποπτες αναλήψεις από ΑΤΜ μπορεί να είναι η πραγματική απόδειξη.

«Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία χωρίς μετρητά, οπότε αν ο σύντροφός σας χρησιμοποιούσε πάντα κάρτες πληρωμής, πιστωτικές κάρτες για πόντους επιβράβευσης και ξαφνικά αρχίζει να κάνει αναλήψεις από ΑΤΜ, αυτό είναι ένα στοιχείο που αξίζει να ακολουθήσετε», εξηγεί η ιδιωτική ντετέκτιβ Cassie Crofts σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γιατί; «Τα μετρητά δεν αφήνουν ίχνη», λέει η Crofts. «Αν πάνε σε ένα εστιατόριο και ξοδέψουν 200 δολάρια, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν έτρωγαν μόνοι τους. Αλλά μια ανάληψη 200 δολαρίων σε μετρητά; Δεν έχετε ιδέα τι συνέβη».

Η διευθύντρια του οίκου ανοχής Catherine De Noire και γνωστή προσωπικότητα στο διαδίκτυο λέει επίσης ότι η τοποθεσία — και ο χρόνος — αυτών των αναλήψεων μπορεί να είναι ακόμη πιο καταδικαστική.

«Πολλοί άντρες δεν έχουν μαζί τους αρκετά μετρητά. Έτσι, πηγαίνουν να κάνουν ανάληψη από ένα ΑΤΜ, το οποίο συνήθως βρίσκεται κάπου κοντά στο μπουρδέλο ή μέσα στο μπουρδέλο», είπε στο Instagram.

«Αυτό είναι πολύ ύποπτο, ειδικά όταν βλέπεις ότι ο σύντροφός σου κάνει ανάληψη μεγάλου ποσού χρημάτων στις 4 το πρωί σε αυτή την περιοχή, και ο λογαριασμός είναι κοινός».

Επομένως, η De Noire εξηγεί πως αν αρχίσουν να εξαφανίζονται λεφτά από τον κοινό σας λογαριασμό τις πρώτες πρωινές ώρες, ίσως είναι καιρός για μια σοβαρή συζήτηση.