Ανησυχία και φόβο προκάλεσε ένα ατύχημα στο κρουαζιερόπλοιο «Icon of the Seas», το μεγαλύτερο στον κόσμο, όταν ένας επιβάτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε μία από τις νεροτσουλήθρες του πλοίου. Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη, ενώ το πλοίο βρισκόταν σε επταήμερο ταξίδι στην Καραϊβική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα έλαβε χώρα στη διάσημη νεροτσουλήθρα «Frightening Bolt», η οποία είναι περίπου 14 μέτρα. Ένα τμήμα από το ακρυλικό γυαλί της τσουλήθρας έσπασε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο επιβάτης. Άλλοι επιβάτες που βρίσκονταν στο κατάστρωμα κατέγραψαν σε βίντεο την στιγμή που το νερό έβγαινε με ορμή από την σπασμένη τσουλήθρα, ενώ ακούγονταν φωνές πανικού.

Η εταιρεία Royal Caribbean επιβεβαίωσε το περιστατικό, δηλώνοντας ότι ο επιβάτης έλαβε άμεσα ιατρική περίθαλψη από την ομάδα του πλοίου και νοσηλεύεται για τα τραύματά του. Η νεροτσουλήθρα έκλεισε αμέσως και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Το «Icon of the Seas», ένα τεράστιο πλοίο 250.000 τόνων που εγκαινιάστηκε μόλις πέρυσι, έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 7.600 επιβάτες και διαθέτει το μεγαλύτερο θαλάσσιο υδάτινο πάρκο παγκοσμίως, το «Thrill Island», με έξι τεράστιες νεροτσουλήθρες.