Πεντάχρονος ήθελε Lamborghini και πήρε το αυτοκίνητο για να πάει να την αγοράσει μόνος του

Είναι πάντα μία έκπληξη το πού μπορεί να φτάσει η φαντασία και το μυαλό ενός 5χρονου. Για παράδειγμα, ο 5χρονος Adrian από τη Γιούτα των ΗΠΑ είχε την καταπληκτική ιδέα να πάρει το αυτοκίνητο της οικογένειάς του, αιφνιδιάζοντας όχι μόνο τους γονείς του αλλά και την Αστυνομία, που τον εντόπισε στον αυτοκινητόδρομο.

Άνδρας της Αστυνομίας εντόπισε το SUV να αλλάζει λωρίδες με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων την ώρα και έκανε στον οδηγό νόημα να σταματήσει. Ο 5χρονος υπάκουσε και τότε ο αστυνομικός είδε έκπληκτος ένα παιδί πίσω από το τιμόνι.

Ο 5χρονος είπε μάλιστα πως πήγαινε να αγοράσει μία Lamborghini.

Σύμφωνα με το BBC, το αγόρι είπε στην Αστυνομία πως είχε φύγει από το σπίτι του επειδή η μητέρα του αρνήθηκε να του αγοράσει τη Lamborghini.

«Αποφάσισε να πάρει το αυτοκίνητο και να πάει μόνος του στην Καλιφόρνια για να αγοράσει μόνος του τη Lamborghini» όπως έγραψε η Αστυνομία της Γιούτα στο Twitter. «Είχε στην τσέπη του 3 δολάρια».

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020