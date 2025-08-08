Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση ενός πάστορα από τη Βιρτζίνια, ο οποίος φέρεται να παρίστανε τον έφηβο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να αποπλανήσει ανήλικα κορίτσια, ανταλλάσσοντας μαζί τους σοκαριστικά μηνύματα και παρασύροντάς τα σε σεξουαλικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 34χρονος, γνωστός στην εκκλησία του ως «πάστορας Τζέικ», βρίσκεται πλέον προφυλακισμένος, κατηγορούμενος ότι προσποιήθηκε πως ήταν αγόρι για να αποσπάσει από τα θύματα σεξουαλικά προκλητικές φωτογραφίες και βίντεο. Σε μία περίπτωση, είπε σε ανήλικο κορίτσι ότι ήρθε η ώρα να δει το πρώτο της π…

Ο Τζέικομπ Ράιαν Μπάρνετ, αναπληρωτής πάστορας στην Catawba Valley Baptist Church, συνελήφθη την Τετάρτη στη Βόρεια Καρολίνα, έπειτα από πολύμηνη έρευνα του FBI, η οποία αποκάλυψε σοκαριστικά στοιχεία εκμετάλλευσης και χειραγώγησης.

Η δράση του ως «Τζόντι Τζόνσον»

Σύμφωνα με ομοσπονδιακό έγγραφο, ο Μπάρνετ χρησιμοποιούσε το TikTok, το Snapchat και το Discord για να παριστάνει έναν 17χρονο με το όνομα «Τζόντι Τζόνσον», επικοινωνώντας με έφηβα κορίτσια σε όλη τη χώρα και πιέζοντάς τα να του στείλουν άσεμνο υλικό. Τα βίντεο περιλάμβαναν υλικό που τα θύματα είχαν τραβήξει όταν ήταν μόλις 14 και 15 ετών.

Μία από τις ανήλικες, που αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως «M.V.», δήλωσε ότι πίστευε πως συνομιλούσε με έφηβο αγόρι από τη Βιρτζίνια. Στην πραγματικότητα, ο αριθμός τηλεφώνου ανήκε στον Μπάρνετ, πάστορα και άνθρωπο που μόλις 11 ημέρες νωρίτερα είχε κάνει κήρυγμα με θέμα «Η Ιστορία της Σωτηρίας».

«Αν και οι κατηγορίες κατά του κ. Μπάρνετ είναι προς το παρόν απλώς ισχυρισμοί, τα γεγονότα που παρουσιάζονται αποτελούν υπενθύμιση για όλους τους γονείς να γνωρίζουν τι κάνουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο», τόνισε ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας C. Todd Gilbert, υπογραμμίζοντας ότι «τα παιδιά μας ζουν σε έναν κόσμο όπου όσοι θέλουν να τα βλάψουν έχουν αμέτρητους τρόπους, όπως το TikTok, το Discord και το Snapchat, να φτάσουν κατευθείαν στα υπνοδωμάτιά τους».

Οι λεπτομέρειες της επικοινωνίας

Σύμφωνα με το FBI, ο Μπάρνετ, ως «Τζόντι Τζόνσον», ξεκίνησε επικοινωνία με τη M.V. τον Μάιο μέσω TikTok και σύντομα συνέχισε με γραπτά μηνύματα. Της ζήτησε επανειλημμένα φωτογραφίες των γεννητικών της οργάνων και κάποια στιγμή τής είπε πως «ήρθε η ώρα να δει το πρώτο της π…».

Η ανήλικη απάντησε: «Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη… είμαι μόλις 15 και δεν ξέρω σχεδόν τίποτα για αυτό το θέμα», σύμφωνα με το ομοσπονδιακό έγγραφο. Παρά την αντίδρασή της, ο Μπάρνετ φέρεται να συνέχισε να την πιέζει και τελικά έλαβε βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου που η ίδια παραδέχτηκε ότι είχε τραβήξει όταν ήταν μόλις 14 ετών.

Οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι ο Μπάρνετ συνομιλούσε ταυτόχρονα με τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών. Στις 19 Μαΐου, τα τηλεφωνικά αρχεία δείχνουν ότι έστειλε μήνυμα στη M.V. στις 4:30 μ.μ., απάντησε σε κλήση από τη σύζυγό του στις 4:32 μ.μ., έλαβε φωτογραφίες από την ανήλικη στις 4:33 μ.μ. και της απάντησε ξανά στις 4:34 μ.μ.

Επίσης, φέρεται να της έστειλε φωτογραφία του, φορώντας μόνο εσώρουχο, με εμφανές το περίγραμμα των γεννητικών του οργάνων και να τη ρώτησε πότε ξύρισε τελευταία φορά την ευαίσθητη περιοχή της. Εκείνη του απάντησε στέλνοντας νέο βίντεο, που είχε τραβήξει σε ηλικία 14 ετών, όπου εμφανιζόταν να αυτοϊκανοποιείται.

Η αρχή της έρευνας

Στις 20 Μαΐου, το FBI National Threat Operations Center έλαβε διαδικτυακή καταγγελία από μητέρα στο Μίσιγκαν, η οποία είχε ανακαλύψει τα μηνύματα στο κινητό της κόρης της. Μετά από κλήτευση σε Verizon και Google, οι ερευνητές εντόπισαν ότι ο αριθμός που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Τζόντι Τζόνσον» ανήκε στον Τζέικομπ Μπάρνετ και συνδεόταν με το επίσημο email του στην εκκλησία Bethel Baptist Church.

Ο Μπάρνετ είχε υπηρετήσει πέντε χρόνια στην Bethel Baptist Church στο Γιόρκταουν της Βιρτζίνια, ως υπεύθυνος της παιδικής διακονίας, πριν μετακινηθεί στην Catawba Valley Baptist Church, όπου είχε τακτική επαφή με νέους και μαθητές.

Δεύτερο θύμα και σοκαριστικές αποκαλύψεις

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό έγγραφο, ο Μπάρνετ επικοινώνησε και με δεύτερο θύμα, μια 15χρονη, μέσω Snapchat με τα ονόματα χρήστη «duh_jodie» και «jodie_j1234». Όπως και στην πρώτη περίπτωση, της είπε «ήρθε η ώρα να δεις το πρώτο σου π…» και την ενθάρρυνε να στείλει σεξουαλικές φωτογραφίες. Φέρεται να περιέγραψε με λεπτομέρειες πώς θα συνευρισκόταν μαζί της και να της έδωσε οδηγίες για αυτοϊκανοποίηση.

Παρά το ότι πολλά από τα αρχεία που έστειλε το κορίτσι ήταν κρυπτογραφημένα ή διαγραμμένα, το FBI κατέληξε ότι επρόκειτο για υλικό σεξουαλικού περιεχομένου.

Ο λογαριασμός TikTok του Μπάρνετ φέρεται να ακολουθούσε «χιλιάδες ανήλικα κορίτσια», σύμφωνα με τις Αρχές.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη συντηρητική εκκλησιαστική κοινότητα της νοτιοδυτικής Βιρτζίνια, όπου ο Μπάρνετ υπηρετούσε ως αναπληρωτής πάστορας νεολαίας. Το όνομά του έχει αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα της εκκλησίας.

Ο Μπάρνετ είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Southeastern Baptist Theological Seminary και απόφοιτος του The College at Southeastern (2018). Η σύζυγός του, Κέιλα Μπάρνετ, είναι απόφοιτος του Liberty University, το οποίο έχει αντιμετωπίσει δικές του υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Στο βιογραφικό του ζευγαριού στην εκκλησία αναφέρεται ότι απολαμβάνουν «επισκέψεις σε ιστορικούς τόπους, όπως τα πεδία μαχών του Γιόρκταουν και το Κολόνιαλ Γουίλιαμσμπεργκ» και ότι ο Μπάρνετ «αγαπά να διδάσκει την επόμενη γενιά τις αλήθειες της Βίβλου».

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τη σύλληψή του, στις 27 Ιουλίου, ο Μπάρνετ είχε κηρύξει για τη σημασία του «να συμφιλιωθείς με τον κατήγορό σου». Τρεις ημέρες αργότερα συνελήφθη.

Πριν από τη σύλληψή του, απάντησε σύντομα σε τηλεφώνημα από την εφημερίδα The Independent, δηλώνοντας «εντελώς μπερδεμένος» σχετικά με τις κατηγορίες και αρνούμενος να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Οι κατηγορίες και οι ποινές

Ο Μπάρνετ αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα εξαναγκασμού και προσέλκυσης ανηλίκου, οι οποίες επισύρουν ελάχιστη ποινή 10 ετών και μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Ρόανοκ.

«Τα ειδεχθή εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο Μπάρνετ είναι αυτά που δεν αφήνουν τους γονείς να κοιμηθούν τη νύχτα», δήλωσε η Αν Μπάσμπι, αναπληρώτρια ειδική πράκτορας της Διεύθυνσης του FBI στο Ρίτσμοντ. «Η εκπαίδευση των παιδιών και των κοινοτήτων μας για τους κινδύνους που προέρχονται από ανώνυμα διαδικτυακά προφίλ είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλειά τους. Το FBI θα συνεχίσει να φέρνει ενώπιον της δικαιοσύνης κάθε άτομο που επιχειρεί να βλάψει τα παιδιά μας», συμπλήρωσε.