Τουρίστες στα Χανιά συνελήφθησαν μετά από καταγγελία ότι εκβίασαν ιδιοκτήτη καταλύματος. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι χθες, Πέμπτη 7 Αυγούστου, το βράδυ, συνελήφθησαν από άνδρες του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων, κατηγορούμενοι για εκβίαση, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα ο ιδιοκτήτης και η διαχειρίστρια επιχείρησης τουριστικού καταλύματος κατήγγειλαν στο Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας ότι δύο αλλοδαποί, οι οποίοι διέμειναν ως πελάτες στο κατάλυμα, κατά την αποχώρησή τους απαίτησαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ για να μην προβούν σε αρνητικά, δυσφημιστικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και οι αλλοδαποί εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν την ώρα που παραλάμβαναν το ποσό με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Κατά τη σύλληψή τους αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητας τους, αντιστάθηκαν και κατέγραφαν με κινητό τηλέφωνο τους αστυνομικούς.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ