Για τρεις περιπτώσεις κλοπών από δωμάτια ξενοδοχείων στα Χανιά συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, 41 και 42 ετών. Οι συλληφθέντες είχαν αφαιρέσει κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικά ποσά συνολικής αξίας άνω των 1.860 ευρώ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 8 Αυγούστου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Ειδικότερα, την Τρίτη 5 Αυγούστου άγνωστοι εισήλθαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου σε περιοχή των Χανίων και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα. Από την έρευνα και αξιοποίηση των στοιχείων των αστυνομικών, οι δύο αλλοδαποί αναζητήθηκαν, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχή των Χανίων.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα προσωπικά αντικείμενα. Από την προανάκριση εξιχνιάστηκαν ακόμα δύο περιπτώσεις κλοπών από δωμάτια ξενοδοχείων σε περιοχές του Δήμου Χανίων, από τις 15-06-2025 έως τις 22-07-2025.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ