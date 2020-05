Διαρροή αερίου σε εργοστάσιο στην Ινδία, τουλάχιστον έξι νεκροί

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε αέρια μορφή από εγκατάσταση της εταιρείας LG Polymers στην περιοχή Βισαχαπάτναμ, στο κρατίδιο Άντρα Πραντές.

Πάνω από 120 κάτοικοι χωριών στη Βισαχαπάτναμ διακομίστηκαν σε νοσοκομεία μετά τη διαρροή ενώ οι αρχές υποπτεύονται ότι διέφυγε στην ατμόσφαιρα στυρένιο, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Οι αρχές αποφάσισαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι τουλάχιστον τριών χωριών, σύμφωνα με αξιωματούχο. «Αναμένουμε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μία ώρα για την πλήρη εκκένωση των χωριών αυτών».

Υπάρχει διαρροή αερίου από το εργοστάσιο της LG Polymers, επιβεβαίωσε η Εταιρεία του δήμου της ευρύτερης Βισαχαπάτναμ (Greater Visakhapatnam Municipal Corporation, GVMC) μέσω Twitter, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Φωτογραφίες που ανέβασαν κάτοικοι της περιοχής στο Twitter εικονίζουν ασθενοφόρα, οχήματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στην περιοχή. Η νοτιοκορεατική κατασκευάστρια μπαταριών LG Chemical Ltd, στην οποία ανήκει η εγκατάσταση, δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες για το συμβάν μέχρι στιγμής.

#BREAKING: At least 8 dead, over 1,000 hospitalized after gas leaks from a factory in Vizag, India. pic.twitter.com/6fIapuvgvV

— UA News (@UrgentAlertNews) May 7, 2020