Διεθνείς αντιδράσεις για τη διακοπή χρηματοδότησης στον ΠΟΥ: «Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»

Διεθνή κατακραυγή έχει προκαλέσει η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τη χρηματοδότηση προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας.

Ο Τραμπ έκοψε τη χρηματοδότηση του ΠΟΥ «για όσο θα διενεργείται έρευνα για να εξεταστεί ο ρόλος του στην κακή διαχείριση και στη συγκάλυψη της εξάπλωσης του κορονοϊού», όπως είπε. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του Οργανισμού.

Όπως γράφει ο Guardian, ο επικεφαλής της ιατρικής επιθεώρησης Lancet Richard Horton έκανε λόγο για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Κάθε επιστήμονας, κάθε εργαζόμενος στην Υγεία, κάθε πολίτης θα πρέπει να αντισταθεί και να να επαναστατήσει απέναντι σε αυτή την αποτρόπαια προδοσία της παγκόσμιας αλληλεγγύης».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επισήμανε πως δεν είναι η ώρα να γίνει διακοπή χρηματοδότησης ή να αναζητηθούν λάθη.

«Είναι ώρα για ενότητα», είναι ώρα «η διεθνής κοινότητα να εργαστεί μαζί, με αλληλεγγύη, για να σταματήσει αυτόν τον ιό και τις καταστροφικές συνέπειές του», πρόσθεσε. «Όταν θα έχουμε γυρίσει σελίδα σε αυτή την επιδημία, θα υπάρξει χρόνος να εξετάσουμε και να κατανοήσουμε το πώς μια τέτοια ασθένεια προέκυψε και εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα στον κόσμο και πώς οι εμπλεκόμενοι αντέδρασαν στην κρίση» τόνισε.

Ο Δρ Amesh Adalja από το Johns Hopkins University Center for Health Security σημείωσε πως ο ΠΟΥ έκανε λάθη και πιθανώς χρειάζεται αναμόρφωση, ωστόσο αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει μετά την κρίση. «Δεν κάνεις τέτοια πράγματα εν μέσω πανδημίας» είπε χαρακτηριστικά.

Η Δρ Nahid Bhadelia, λοιμωξιολόγος καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Boston University χαρακτήρισε τη διακοπή της χρηματοδότησης «απόλυτη καταστροφή». «Ο ΠΟΥ είναι ένας παγκόσμιος συνεργάτης, η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι χώρες μοιράζονται πληροφορίες και τεχνογνωσία, τα μάτια μας στην παγκόσμια εικόνα αυτής της πανδημίας».

Ο διευθυντής του κέντρου του ΠΟΥ για τη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα Lawrence Gostin προέβλεψε πως οι ΗΠΑ τελικά θα βγουν χαμένες γιατί άλλες χώρες θα καλύψουν το κενό με αυξημένη χρηματοδότηση. «Στην παγκόσμια υγεία και εν μέσω πανδημίας η Αμερική θα χάσει τη φωνή της» προέβλεψε.

I predict the world will step into leadership vacuum @POTUS created by cutting @WHO funding. China, Europe etc will increase funding. Only loser is US b/c we will lose all our influence. In global health & amidst a pandemic, America will lose its voice https://t.co/ETl1DUexS3

Ο ΠΟΥ μπήκε στο στόχαστρο, όπως εξηγεί ο Guardian, για κάποιες πτυχές της διαχείρισης της πανδημίας, ενώ κατηγορείται για διαφορετική στάση απέναντι στην Κίνα, με δεδομένη την απόκρυψη πληροφοριών στην αρχή του ξεσπάσματος και την τιμωρία όσων μιλούσαν και προειδοποιούσαν για τον ιό. Η κριτική επικεντρώνεται σε ένα tweet του ΠΟΥ από τις 14 Ιανουαρίου, όταν ανέφερε πως οι αρχικές έρευνες από τις κινεζικές αρχές δεν έχουν διαπιστώσει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο αξιωματούχοι του ΠΟΥ είχαν πει σε εταίρους τους σε μπρίφινγκ προηγούμενων ημερών, και ενημέρωσαν και τον τύπο στις 14 του μήνα, πως είναι ΄πολύ πιθανή η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο με δεδομέ η την εμπειρία από άλλες επιδημίες κορονοϊών, απευθύνοντας έκκληση και για τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Ο Οργανισμός δέχεται κριτική και για τον συνεχιζόμενο «αποκλεισμό» της Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επικράτεια. Η απόφαση του Τραμπ για διακοπή της χρηματοδότησης έγινε δεκτή με χαρά από κάποιους, όπως τον ακτιβιστή Joshua Wong από το Χονγκ Κονγκι, που χαρακτήρισε τον ΠΟΥ βραχίονια της κινεζικής διπλωματίας.

The WHO is an arm of Chinese diplomacy under the guise of liberal internationalism or global governance. Transnational cooperation is of course crucial to combating pandemics, but the institution in question is the anthesis of it, as the shunning of Taiwan makes painfully clear. https://t.co/00MYt2lBfo

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) April 14, 2020