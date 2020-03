Ο Ντόναλντ Τραμπ και επισήμως υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές του Νοεμβρίου

Έγινε και επίσημο αυτό που όλοι ήδη γνώριζαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, στις ΗΠΑ. για να διεκδικήσει και δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

Χθες, ο Τραμπ ξεπέρασε το όριο των αντιπροσώπων στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων που χρειαζόταν για αναδειχθεί νικητής στην εσωκομματική διαδικασία για να πάρει το χρίσμα, μια διαδικασία που αποτελούσε τυπικότητα, αφού δεν είχε αξιόλογο εσωκομματικό αντίπαλο.

«Συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, που πλέον έχει αναδειχθεί υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές», ανέφερε μέσω Twitter η Ρόνα ΜακΝτάνιελ, η πρόεδρος του GOP.

Congratulations to Donald J. Trump on officially becoming the presumptive Republican nominee for President!

His home state of Florida just delivered him the delegates he needed.

Our party is united, our grassroots movement is fired up, and we are ready for FOUR MORE YEARS! pic.twitter.com/B4X9IaQp7f

— Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) March 18, 2020