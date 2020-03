Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Ο κορονοϊός είναι πανδημία

Πανδημία και επίσημα ο κορονοϊός μιας και το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, μετά από περίπου τρεις μήνες που έκανε την εμφάνιση του ο φονικός ιός από την Κίνα, κήρυξε τον κορονοϊό πανδημία.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Εκατοντάδες παλεύουν για τη ζωή τους στα νοσοκομεία. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε να δούμε αύξηση στους ασθενείς του Covid-19, στον αριθμό των νεκρών και στις χώρες που θα νοσήσουν. Ο κορονοϊός μπορεί να χαρακτηριστεί πανδημία».

Ο επικεφαλής της ΠΟΥ Τedros Adhanom Ghebreyesus είπε ότι κάθε τομέας και κάθε άτομο πρέπει να συμμετέχουν στην καταπολέμηση του νέου κορονοϊού.

Η οργάνωση κάλεσε όλες τις χώρες να ενεργοποιήσουν και να διευρύνουν τους μηχανισμούς αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 118.000 κρούσματα σε 114 χώρες και 4.291 άνθρωποι έχουν πεθάνει, είπε ο Τέντρος, σημειώνοντας πως οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν.

🚨 BREAKING 🚨

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020