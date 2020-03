Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Ερντογάν, προσφυγικό και Συρία στο επίκεντρο

Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση στου Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, με την οποία θα συζητήσουν όσα συμβαίνουν στο προσφυγικό και τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία χρησιμοποιεί το ζήτημα ως εργαλείο πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα βρεθεί στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει συναντήσεις με την ηγεσία της ΕΕ.

Ο Ερντογάν αναμένεται να έχει το βράδυ στις Βρυξέλλες συνομιλίες όσον αφορά το ζήτημα των μεταναστών και των προσφύγων, ενώ ο ίδιος ανήγγειλε χθες ότι θα έχει «μια συνάντηση αύριο [σ.σ. σήμερα] στο Βέλγιο» με την ηγεσία ΕΕ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του που αναμεταδιδόταν απευθείας από την τουρκική κρατική τηλεόραση. Πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, πως αναμένει να «επιστρέψει από το Βέλγιο με διαφορετικά αποτελέσματα».

Στις Βρυξέλλες, ανακοινώθηκε ότι ο Ερντογάν θα συναντηθεί στις 19:00 ώρα Ελλάδας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Θα συζητήσουν κυρίως για «τα προβλήματα της μετανάστευσης, της ασφάλειας, της σταθερότητας στην περιφέρεια και της κρίσης στη Συρία», όπως ανέφερε μέσω Twitter εκπρόσωπος του Μισέλ.

President @eucopresident and President @vonderleyen will meet with President @RTErdogan of Turkey on Monday at 18h in Brussels to discuss EU-Turkey matters, including migration, security, stability in the region and the crisis in Syria.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) March 8, 2020