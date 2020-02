Αγόρι θύμα bullying κλαίει και ραγίζει καρδιές: «Θέλω να πεθάνω, δώστε μου ένα μαχαίρι να το κάνω»

Ένα 9χρονο αγόρι θύμα bullying στην Αυστραλία κλαίει σε βίντεο που το τράβηξε η μητέρα του και ραγίζει καρδιές, με το παιδί να λέει πως θέλει να πεθάνει.

Η Γιαράκα Μπέιλς τράβηξε σε βίντεο τον 9χρονο γιο της ο οποίος πάσχει από νανισμό, να κλαίει μέσα στο αυτοκίνητο λόγω του bullying που δέχεται στο σχολείο.

Τα υπόλοιπα παιδιά κοροϊδεύουν τον 9χρονο για το ύψος του, ο οποίος γεννήθηκε με αχονδροπλασία. «Θέλω να πεθάνω δώσε μου ένα σχοινί. Δώσε μου ένα μαχαίρι να το κάνω», ακούγεται να λέει ο μικρούλης στο βίντεο.

Η μητέρα ισχυρίζεται ότι βιντεοσκόπησε τον γιο της με σκοπό να κινητοποιηθούν και άλλοι γονείς έτσι ώστε να λάβουν δράση ενάντια στο bullying.

«Το μόνο που χρειάζεται για να γίνει το κακό είναι άλλη μια φορά. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τα παιδιά αυτοκτονούν», αναφέρει η μητέρα και προσθέτει: «Έχω αντιμετωπίσει πολλές αντιδράσεις γι 'αυτό, σκέφτηκα δύο φορές να το διαγράψω, αλλά ήθελα οι άνθρωποι να δουν το φαινόμενο εκφοβισμού. Αν δεν μιλήσω εγώ, ποιος θα το κάνει;».

Το NITV αναφέρει ότι ο μικρός Κουάντεν έχει αλλάξει σχολείο και ενδέχεται να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στο σπίτι.

Η ιστορία του 9χρόνου συγκίνησε και τις ομάδες του πρωταθλήματος ράγκμπι της Αυστραλίας, με τον Κουάντεν να γίνεται ευπρόσδεκτος από τους «Indigenous» και να γεμίζει με χαμόγελα.

Ο γνωστός κωμικός της Αυστραλίας, Rob Shehadie, δημοσίευσε στο twitter το βίντεο γράφοντας: «Αυτό είναι το πιο σκληρό βίντεο που έχω παρακολουθήσει. Ένα 9χρονο αγόρι που θέλει να πεθάνει λόγω του εκφοβισμού στο σχολείο. Ας αποδείξουμε στον Κουάντεν ότι δεν είναι όλοι εναντίον του».

This is the hardest video I’ve watched. A 9 year old boy wanting to kill himself due to bullying at school. What is going on in our world? Let’s rally behind Quaden & show him that not everyone is against him.Stay strong mate. 🙏🏼 full clip on his mums FB https://t.co/ckvX0wUuUx pic.twitter.com/4pojZ4wNpN

— Rob Shehadie (@robshehadie) February 19, 2020