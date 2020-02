Συνελήφθη και πάλι ο Οσμάν Καβαλά στην Τουρκία, λίγο μετά την αθώωσή του

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται και πάλι ο Τούρκος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος Οσμάν Καβαλά, ο οποίος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Κωνσταντινούπολη, όπως μεταδίδουν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μερικές ώρες αφότου αθωώθηκε από δικαστήριο για τον φερόμενο ρόλο του στις μεγάλες διαδηλώσεις του 2013.

Οι διαδηλώσεις του πάρκου Γκεζί αποτέλεσαν μείζονα αμφισβήτηση του τότε πρωθυπουργού και νυν προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και η αθώωση του Καβαλά, μαζί με άλλους οκτώ κατηγορουμένους, αποτέλεσε έκπληξη, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ. Η δίκη τους, η οποία είχε επικριθεί από δυτικούς συμμάχους, θεωρούνταν τεστ για τη δικαιοσύνη στην Τουρκία.

Η νέα σύλληψη του Καβαλά με κατηγορίες ότι ήταν αναμειγμένος στην απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 προκάλεσε από την άλλη την κατάπληξη και την απογοήτευση ξένων παρατηρητών, αντιπολιτευόμενων βουλευτών και ακτιβιστών για τα δικαιώματα.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να πιστέψει κανείς πως υπάρχει οποιαδήποτε βελτίωση στην Τουρκία όταν ο Εισαγγελέας υπονομεύει κάθε βήμα προς τα εμπρός. Πίσω ξανά στη σκοτεινή περίοδο» έγραψε στο Twitter ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία Νάτσο Σάντσες Άμορ.

I can’t believe that Kavala has been rearrested after the general acquittal in #GeziTrial today, as is being reported just now. No way to believe in any improvement in Turkey if the Prosecutor is undermining any step ahead. Back again in dark period.

