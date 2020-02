Πλοίο-φάντασμα που έπλεε στον Ατλαντικό για πάνω από έναν χρόνο ξεβράστηκε στην Ιρλανδία

Στο ανατολικό Κορκ της Ιρλανδίας έσπευσε σήμερα ομάδα ελέγχου ρύπανσης, καθώς ένα πλοίο - φάντασμα ξεβράστηκε εκεί ενώ έπλεε στον Ατλαντικό ακυβέρνητο για πάνω από έναν χρόνο.

Όπως γράφουν οι Irish Times, οι κάτοικοι στο Ballycotton ειδοποίησαν το κέντρο συντονισμού της Ακτοφυλακής της Ιρλανδίας όταν εντόπισαν το φορτηγό πλοίο πάνω στα βράχια, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Ντένις.

Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή, το πλοίο είναι το MV Alta, 77 μέτρων. Το 10μελές πλήρωμά του είχε διασωθεί από την αμερικανική Ακτοφυλακή τον Οκτώβριο του 2018.

Το φορτηγό πλοίο βρισκόταν σε πλου από την Ελλάδα στην Αϊτή αλλά βρέθηκε σε αδυναμία και έπλεε ακυβέρνητο για σχεδόν 20 ημέρες, όταν το πλήρωμα ζήτησε βοήθεια καθώς οι προμήθειες τροφίμων και νερού άρχισαν να λιγοστεύουν.

Το πλήρωμα απομακρύνθηκε από το σκάφος τον Οκτώβριο του 2018 ενώ αυτό βρισκόταν 2.220 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βερμούδων, κι έκτοτε συνέχισε να πλέει ακυβέρνητο προς τα ανατολικά, παρασυρμένο από τους ανέμους.

Το περιπολικό HMS Protecto του Βασιλικού Ναυτικού είχε συναντήσει το εγκαταλελειμμένο σκάφος ανοιχτά της Αφρικής στις 30 Αυγούστου του 2019, καθώς κατευθυνόταν προς τις Μπαχάμες.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY

— Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020